Крупная авария произошла в Кургане из-за урагана

Авария случилась из-за сильного снегопада и урагана. В итоге перестали работать две канализационные насосные станции, водопроводная насосная станция и очистные сооружения водопровода микрорайона Утяк.

Устранением последствий урагана занимаются 414 человек, используются 132 единицы техники. Без света в области остались 8 226 человек.