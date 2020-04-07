Крупная авария произошла в Кургане из-за урагана
Водопроводную насосную станцию, которая перестала работать в результате аварии на электрических сетях, запустили в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Авария случилась из-за сильного снегопада и урагана. В итоге перестали работать две канализационные насосные станции, водопроводная насосная станция и очистные сооружения водопровода микрорайона Утяк.
Устранением последствий урагана занимаются 414 человек, используются 132 единицы техники. Без света в области остались 8 226 человек.