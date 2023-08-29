Мир 29 августа 2023, 03:55 Круизный лайнер столкнулся с нефтяным танкером на Майорке Bloomberg: круизный лайнер врезался в нефтяной танкер Freepik

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Круизный лайнер Britannia с тысячами пассажиров на борту врезался в нефтяной танкер у испанского побережья Пальма-де-Майорка. Авария произошла 27 августа, сообщил Bloomberg.

По сообщению оператора лайнера — компании P&O Cruises, корабль попал в аварию во время стоянки на Майорке из-за неблагоприятных погодных условий. Швартовые тросы судна порвались от сильных порывов ветра, в результате чего лайнер столкнулся с находившимся поблизости танкером.

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В результате столкновения несколько человек получили незначительные травмы.

В январе 2023 года круизный лайнер Astoria Grande столкнулся с краевой защитой причала в турецком порту Амасра, когда пытался пришвартоваться в шторм. На борту судна находились 385 туристов из России и 283 членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

Пришвартоваться судну удалось лишь на следующий день, когда погода успокоилась. В результате лайнер отправили ремонтировать в Стамбул, а его пассажиры вернулись в Сочи на самолетах.