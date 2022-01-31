Круизный лайнер помещал SpaceX запустить ракету с итальянским спутником

Американская компания SpaceX в воскресенье, 30 января, решила отменить запуск ракеты-носителя Falcon 9 с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed. Причиной отмены стало появление в зоне запуска постороннего судна. Об этом сообщил диктор в ходе трансляции на сайте компании.

Старт должен был состояться 30 января в 18:11 по местному времени (02:11 по Москве) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. За минуту до запуска руководитель дал команду об остановке отсчета. Как выяснилось, причиной стал круизный лайнер, который двигался в запрещенную зону. Береговая охрана не смогла увести его в сторону до завершения отсчета.

Это был уже четвертый перенос запуска, изначально запланированного на минувший четверг, 27 января. Очередная попытка будет предпринята 31 января.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX перенесла сразу два запуска своих ракет-носителей Falcon 9 в штате Флорида из-за того, что там пока складываются неблагоприятные погодные условия.