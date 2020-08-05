Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута из-за взрыва

Корабль находился в порту в том время как там прогремел мощнейший взрыв. На борту находилось два человека, они погибли. Также травмы получили семь членов экипажа.

По информации владельца лайнера, пришвартованное в порту судно получило серьезные повреждения корпуса, отчего вода начала попадать в трюм. Попытки оперативно починить и спасти корабль оказались безуспешными, и он ушел под воду в акватории порта.

Накануне мощный взрыв прогремел в порту Бейрута в Ливане. Это привело к разрушению многих домов поблизости, из-за чего около 300 тысяч человек остались без крова. Число погибших пока оценивается в 135 человек. Причины трагедии пока расследуются, но предварительно указывается взрыв селитры и других взрывчатых веществ, которые хранились на складе в порту.