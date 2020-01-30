Круизный лайнер не пропустили в Италию из-за пассажиров из Китая

Сотрудники порта приняли решение заблокировать судно после того, как двух пассажиров из Китая поместили в санитарный изолятор. У семейной пары обнаружили высокую температуру и проблемы с дыханием.

Пять дней назад муж и жена прилетели в аэропорт Милана. На лайнер они поднялись в порту Савона на Средиземном море.

В настоящее время медики проводят тест на наличие у туристов коронавируса.

Других пассажиров Costa Crociere не пропускают на берег.