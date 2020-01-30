Круизный лайнер не пропустили в Италию из-за пассажиров из Китая
Круизный лайнер Costa Crociere временно заблокировали в порту города Чивитавеккьи в центральной Италии. Шесть тысяч пассажиров не могут сойти на берег. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал Rai News24.
Сотрудники порта приняли решение заблокировать судно после того, как двух пассажиров из Китая поместили в санитарный изолятор. У семейной пары обнаружили высокую температуру и проблемы с дыханием.
Пять дней назад муж и жена прилетели в аэропорт Милана. На лайнер они поднялись в порту Савона на Средиземном море.
В настоящее время медики проводят тест на наличие у туристов коронавируса.
Других пассажиров Costa Crociere не пропускают на берег.