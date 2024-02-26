Мир 26 февраля 2024, 09:06 Круизному лайнеру запретили войти в порт Маврикия Le Mauricien: Маврикий запретил заход в порт лайнера из-за подозрений на холеру IMAGO / Frank Drechsler / Global Look Press

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Санитарное ведомство государства Маврикий в Индийском океане отказало круизному лайнеру Norwegian Dawn в заходе в порт из-за подозрений о вспышке холеры среди пассажиров. Об этом сообщила газета Le Mauricien.

По информации источника, медики поднялись на борт лайнера и взяли анализы у 15 человек, проверка займет порядка 48 часов. После этого власти страны примут решение о дальнейших действиях.

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В настоящее время лайнер находится в рейде Порт-Луи. На его борту находятся 1 026 членов экипажа и 2 184 пассажира. Судно вышло в круиз из Кейптана, лайнер принадлежит компании Norwegian Cruise Line Holding Ltd. Ранее ему уже отказали в заходе на остров Реюньон.

В начале 2023 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о высоком риске распространения холеры в мире. ВОЗ выпустила информационный бюллетень, в котором указала на увеличение числа стран, в которых зафиксировали случаи заболевания.