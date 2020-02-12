Круизному лайнеру дали стоянку после отказа пяти портов

Судно с 1 455 пассажирами и 802 членами экипажа не приняли в Таиланде, Тайване, Японии, на Филиппинах и острове Гуам.

Лайнер был вынужден искать порт, хотя на борту не было ни одного заболевшего коронавирусом.

Власти Камбоджи разрешили кораблю зайти в порт.

На лайнере Diamond Princess, изолированном на карантин у берегов Японии, заразились коронавирусом 175 человек. Карантин на лайнере World Dream у берегов Гонконга сняли 9 февраля, так как коронавирус не подтвердился ни у одного человека на борту.