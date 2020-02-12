Круизному лайнеру дали стоянку после отказа пяти портов
Американскому круизному судну MS Westerdam позволили остановиться в порту Камбоджи. Ранее пять стран отказались принять лайнер, испугавшись, что у пассажиров может быть коронавирус. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
Судно с 1 455 пассажирами и 802 членами экипажа не приняли в Таиланде, Тайване, Японии, на Филиппинах и острове Гуам.
Лайнер был вынужден искать порт, хотя на борту не было ни одного заболевшего коронавирусом.
Власти Камбоджи разрешили кораблю зайти в порт.
На лайнере Diamond Princess, изолированном на карантин у берегов Японии, заразились коронавирусом 175 человек. Карантин на лайнере World Dream у берегов Гонконга сняли 9 февраля, так как коронавирус не подтвердился ни у одного человека на борту.