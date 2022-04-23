Круизное судно начало тонуть на севере Японии

Круизное судно KAZU 1 тонет на севере Японии у острова Хоккайдо. На борту 26 человек.

По данным телеканала NHK, 24 из них — пассажиры, еще двое — капитан и его помощник. Они надели спасательные жилеты и теперь ожидают помощь японского Управления безопасности на море. Ведомство отправило для них патрульные суда и самолеты.

Причины происшествия пока неизвестны.

Ранее торговое судно затонуло в Тунисе. На его борту находились семь членов экипажа, их спасли. Сейчас все они в безопасности.

Торговое судно следовало из Экваториальной Гвинеи. Оно начало тонуть из-за того, что внутрь корпуса попала воды. Члены экипажа выпустили сигнальные ракеты, их заметила береговая охрана.