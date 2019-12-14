Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе почти за $200 тысяч

Леннон получил эти солнцезащитные очки, которые со временем стали частью его образа, в 1966 году. Тогда он готовился к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну».

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На продажу аксессуар выставил вывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра — Алан Херринг. В описании к лоту есть история, как очки оказались у Херринга в 1968 году. Леннон оставил очки с выпавшим из оправы стеклом на заднем сиденье машины, когда выходил.

Водитель предложил их починить, но Леннон сказал, что не стоит. Херринг оставил их себе и ни разу даже не пытался вставить стекло. Информации о том, кто купил очки, нет. Начальная цена лота составляла около 10 тысяч долларов.