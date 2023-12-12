Эксклюзив 12 декабря 2023, 14:44 «Кровавый джокер». Бремя ошибок Зеленского ляжет на простых украинцев Представитель МИД Захарова: бремя поступков Зеленского ляжет на украинцев Eric Lalmand/Belga News Agency/globallookpress

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Последствия того, что на Украине «наворотил» президент Владимир Зеленский, придется расхлебывать народу страны. Об этом заявила в интервью «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Черная метка, страшная карта легла на Украину в виде этого кровавого джокера. Я имею в виду Зеленского. Не знаю, кто понесет ответственность, но колоссальное бремя всего того, что он наворотил в стране, будет нести народ Украины», — подчеркнула она.

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По мнению дипломата, история развития Украины после развала СССР «вызывает оторопь» и ее стоит включить в учебники.

«Это нужно преподавать в школах, сделать главой учебного пособия. Страна вышла из состава СССР, будучи абсолютно благополучной, без единого конфликта, с богатейшими запасами природных ресурсов, морями и портами, наукой, промышленностью, техникой, плодороднейшей почвой, многонациональным народом — и сумела утратить все безвозвратно, разрушить. перечеркнуть!» — отметила Мария Захарова.

Она сочла это самым ярким в новейшей истории примером того, что бывает со странами и народами, которые пренебрегают своей историей, не чтут своих героев, поддаются влиянию извне, готовы «разменять все свое национально ориентированное, святое на мелкие подачки, продаться за копейки».

Осквернили и вымарали

Захарова напомнила, что даже мэр Киева Виталий Кличко, который еще полтора года назад говорил, что «все будет нормально, и заграница поможет», сейчас сказал открыто: речь идет о том, будет ли вообще Украина существовать.

«Другое дело, что ответ на этот вопрос тоже все уже знают», — констатировала собеседница «360».

Она указала на то, что президент России Владимир Путин был единственным, кто мог гарантировать благополучие Украины и старался это сделать, но «все было попрано, вымарано, осквернено».

Полное интервью с официальным представителем МИД России «360» покажет в среду, 13 декабря.