30 января 2024, 02:36
«Кровавый» дождь прольется на Великобританию
Daily Mail: в Великобритании прольется «кровавый» дождь из-за пылевых бурь
Осадки в виде «кровавого» дождя ожидаются в Великобритании. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на метеорологическое бюро страны.
«Кровавым» дождем называют осадки необычного цвета — они могут иметь оттенки от оранжевого до коричневого. Такой цвет дождь приобретает из-за пыли, которую принесло из пустыни Сахара.
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Как раз недавно в Сахаре прошли пылевые бури и, по расчетам синоптиков, пыль в ближайшее время дойдет до Великобритании.
«После недавних пылевых бурь на севере Африке пыль из Сахары несет на север, и в ближайшие дни Великобритания окажется под ее действием. Возможно, пока стоит повременить с мытьем машины. И постараться не пропустить красочные закаты и рассветы», — сообщил синоптик Марко Петанья.
Ранее «кровавые» дожди прошли в странах юго-западной части Европы в феврале 2021 года.
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