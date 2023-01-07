Мир 07 января 2023, 18:12 «Кровавую бойню» предсказали в США из-за Украины Французский политик Филиппо предрек начало кровавой бойни в США из-за поддержки Украины YouTube

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Серьезные дебаты, в том числе по Украине, начнутся в американском конгрессе после окончательного формирования состава палаты представителей США. Об этом в Twitter сообщил глава движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.

«Все, палату представителей США сформировали! Теперь она начнет масштабные расследования по коррупции, вакцинам, Украине, Хантеру Байдену и другим темам! Начнется кровавая бойня», — написал он.

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На прошедшем прошлой ночью в 15-м туре голосования новым спикером палаты представителей США выбрали Кевина Маккарти. Четырехдневные дебаты, которое не позволяли новому составы палаты приступить к работе, завершились.

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Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий заявлял, что представитель Республиканской партии Маккарти способен оказать существенное влияние на украинский кризис.

Парламентарий напомнил, что новый спикер палаты требовал усилить государственный контроль за военными расходами, часть которых направлена на Украину.