Эксклюзив 26 января 2023, 03:20 «Кровавому маньяку» Зеленскому подарили на день рождения танчики «Голос Мордора»: одному из самых кровавых маньяков Зеленскому подарили на 45-летие танки Unsplash

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Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отметил свое 45-летие. В этот день стало известно об отправке на Украину американских танков. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» для Telegram-канала «360» прокомментировал удачное «совпадение» и рассказал краткий путь Зеленского от «Слуги народа» до президента.

Далее — прямая речь.

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У мальчика день рождения, ему подарили танчики. Ну как подарили…

Пообещали, что подарят, с небольшой задержкой в два-три месяца. Да и мальчик — не такой уж и мальчик, 45 лет все-таки. И в управлении у него огромная европейская страна, которая досталась ему буквально сдуру…

45 лет — возраст замечательный. Человек еще молод, хотя уже успел пожить, набрался ума и опыта. И достаточно многое успел сделать.

Долгий путь от КВН до президента

Успел и Владимир Зеленский. Учился в университете, играл в КВН, сделал успешную карьеру в шоу-бизнесе, которая вынесла его и на украинский политический Олимп. Дружба с олигархом Коломойским и прекрасная предвыборная кампания, львиная доля которой заключалась в сериале «Слуга народа», сделала его победу на выборах президента Украины предопределенной.

Ну и обещания, конечно. Обещал он многое, но в первую очередь — мир стране, в которой уже несколько лет шла гражданская война.

Обманщик и кровавый маньяк

А еще Зеленский очень хорошо научился обманывать и предавать. Насчет обмана — ничего нового, ибо этим грешили все президенты Украины, но вот предательство у Зеленского получалось вообще отлично. Он предал и своего покровителя Коломойского, предал даже своего деда, героя Великой Отечественной войны. Конечно же, предал народ Украины. Мог ведь добиться мира и угомонить расплодившихся нациков, но сделал все ровно наоборот и повел Украину в пропасть. И эта пропасть разверзлась тогда, когда Украина уже была готова к нападению на Донбасс.

Система мобилизации на Украине уже превратилась в некий конвейер. Мордовороты-военкомы ловят всех, кого могут поймать — даже слепых, глухих и убогих. Лишь бы бросить их в топку битвы.

На потеху мальчику, который когда-то веселил людей, но оказался одним из самых кровавых маньяков в истории человечества.