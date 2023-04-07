Мир 07 апреля 2023, 07:58 «Кровавая расплата». Польше объяснили, почему ей лучше обойтись без ядерного оружия Myśl Polska: Польша не осознает опасность размещения ядерного оружия flickr

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Польша не понимает, насколько опасно было бы расположить ядерное оружие в своей стране по программе Nuclear Sharing. Стране стоило бы быть благодарной западным партнерам за отказ размещать на ее территории боеголовки, считает обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

«Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечетких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения», — пояснила она.

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Обозреватель предположила, что Польша стремится получить ядерное оружие в ответ на решение России расположить свое ТЯО в Белоруссии, но не понимает, что «бывшие сателлиты СССР», которые приняли в Североатлантический альянс в 1990-х, не могут участвовать в проекте Nuclear Sharing и размещать такое оружие у себя. Кроме того, наличие ядерного вооружения было бы «очень рискованным» для самих поляков — возможно, им пришлось бы «расплатиться кровью».

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша могла бы поучаствовать в программе Nuclear Sharing, по которой европейские государства НАТО размещают и хранят американское оружие массового уничтожения. Дуда отметил, что его страна открыта для предложений.