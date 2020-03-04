«Кровь забрызгала весь тротуар»: жители Лондона избили сингапурца из-за коронавируса

Истерия на фоне распространения коронавируса привела к тому, что многие люди начали сторониться тех, кто похож на жителя Китая. Так, парень из Сингапура получил по лицу от прохожих в Лондоне. Он не был заразен, но нападавших это мало интересовало. Теперь инцидентом занимается полиция.

Джонатан Мок приехал на учебу в Лондон из Сингапура два года назад. В понедельник, 2 марта, он гулял по одной из улиц города и услышал, как компания разговаривала о коронавирусе. Студент обратил на них внимание, на что услышал грубую фразу идти дальше и не смотреть.

«Внезапно я получил первый удар по лицу, который застал меня врасплох. Когда я все еще был в шоке от первого удара, парень ударил еще раз», — поделился Мок в Facebook и приложил фотографии последствий побоев.

Источник фото: facebook.com/jaidanmok

К этому моменту к молодым людям подошли прохожие, начавшие возмущаться, что нападать вчетвером на одного неправильно. Студент начал объяснять, что он вообще ни при чем. Затем Мок попытался дать отпор нападавшим, но не смог из-за сломанного пальца.

«Парень, который пытался меня ударить, потом сказал: „ Я не хочу, чтобы твой коронавирус был в моей стране». Затем он ударил еще раз, в результате чего полилась кровь (из моего носа), кровь забрызгала весь тротуар», — поделился сингапурец.

После того, как в соцсети появилась история Мока, произошедшим заинтересовалась полиция Лондона. Правоохранители выяснили, что нападение произошло на Оксфорд-стрит вечером. Расследованием занимается Скотленд-Ярд, который уже изучил записи с камер видеонаблюдения. Сейчас группу молодых людей разыскивают, пишет The Guardian.

Коронавирус навел панику во многих странах после того, как появился первый случай смерти от этой инфекции в Китае. Сейчас зараженных насчитывается более 92 тысяч человек. Более трех тысяч случаев инфицирования закончились летальным исходом.