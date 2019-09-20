Кровь, кожа и ногти американки посинели после приема обезболивающего

В попытке унять зубную боль женщина приобрела обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта. Не подумав о последствиях, американка приняла препарат практически целиком. После этого ее состояние лишь ухудшилось.

Женщина почувствовала сильное недомогание и обратилась к врачу. Медики взяли у пациентки анализ крови и ужаснулись, когда увидели, что она приобрела тесно-синий цвет. У женщины посинели также ногти и кожа.

Тесты показали, что уровень кислорода в крови пациентки составлял 67% при норме в 95–100%. Такие низкие показатели могут привести к повреждениям мозга и летальному исходу. Врачи поставили диагноз — метгемоглобинемия. Это расстройство характеризуется повышенным содержанием окисленного гемоглобина (метгемоглобина) в крови и тканевой гипоксией.

В результате женщину пришлось госпитализировать. Сейчас она проходит лечение и уже идет на поправку, сообщило ИА Nation News.