  • Кровь, кожа и ногти американки посинели после приема обезболивающего

    20 сентября 2019, 12:19

    Ольга Чеснокова

    Кожа, ногти и даже кровь жительницы Нью-Йорка стали синими после того, как она выпила целую банку средства от зубной боли, сообщила газета «Известия».

    В попытке унять зубную боль женщина приобрела обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта. Не подумав о последствиях, американка приняла препарат практически целиком. После этого ее состояние лишь ухудшилось.

    Женщина почувствовала сильное недомогание и обратилась к врачу. Медики взяли у пациентки анализ крови и ужаснулись, когда увидели, что она приобрела тесно-синий цвет. У женщины посинели также ногти и кожа.

    Тесты показали, что уровень кислорода в крови пациентки составлял 67% при норме в 95–100%. Такие низкие показатели могут привести к повреждениям мозга и летальному исходу. Врачи поставили диагноз — метгемоглобинемия. Это расстройство характеризуется повышенным содержанием окисленного гемоглобина (метгемоглобина) в крови и тканевой гипоксией.

    В результате женщину пришлось госпитализировать. Сейчас она проходит лечение и уже идет на поправку, сообщило ИА Nation News.