Мир 25 апреля 2023, 22:28 «Кровь из носа пойдет у НАТО». Британцев восхитило решение Путина по Украине Читатели DM предрекли поражение ВСУ из-за российских танков «Армата» РИА «Новости»

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Читатели Daily Mail оценили решение властей России отправить передовые танки Т-14 «Армата» в зону специальной военной операции. По их мнению, британские бронемашины не сравнятся с российскими на поле боя.

«Будь осторожен, НАТО, потому что в конце концов у тебя может пойти кровь из носа от этой новости», — написал один из участников дискуссии.

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«Так называемые „усовершенствованные“ танки Challenger, подаренные Великобританией, не идут ни в какое сравнение с могучими „Арматами“, —отметил другой комментатор.

«Исторически так сложилось, что Россия имеет преимущество по количеству танков и их технологичности», — напомнил читатель DM.

Ранее стало известно, что российским военным в зоне спецоперации поступили новейшие танки Т-14 «Армата». По словам источника РИА «Новости», пока эти танки не задействовали в боевых действиях. Также «Арматы» оснастили «дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов» в зоне СВО.

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал «360», что необходимости использовать «Армату» в зоне спецоперации нет. Эти машины нужно обкатать в боевых условиях для выявления возможных проблем, отметил он.