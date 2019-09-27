Кровь американки посинела после приема обезболивающего

По данным издания, девушку беспокоила зубная боль, и она приняла анестетик бензокаин, чтобы избавиться от неприятных ощущений. В результате у нее в крови повысилось содержание окисленного гемоглобина. Началось кислородное голодание тканей, и кровь приобрела чернильно-синий цвет. Медики дали пациентке две дозы метиленового синего красителя, благодаря которому состав ее крови пришел в норму.