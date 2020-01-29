Кроссовки от Коби Брайанта подорожали до 60 млн рублей после его смерти

Кроссовки, которые придумал недавно погибший баскетболист Коби Брайант совместно с брендом Nike, резко подорожали после его смерти. Сейчас их цена достигла 60 миллионов рублей.

Кроссовки Nike модели Kobe 4 Protro Undefeated Phoenix Suns появились на аукционе по перепродаже вещей Stock X. Их продавали за 180 долларов (11 тысяч рублей). Спортивную обувь от прославленного баскетболиста захотели приобрести многие пользователи, и цена начала стремительно расти. Сейчас стоимость кроссовок достигла 982 тысяч долларов — это почти 62 миллиона рублей.

Источник фото: Pinterest

На том же сайте выставлена еще одна пара обуви от Брайанта — Kobe 4 Protro Carpe Diem. Она стоит 430 тысяч долларов (почти 27 миллионов рублей).

На официальном сайте Nike купить кроссовки от Брайанта сейчас нельзя. Вместо ассортимента обуви там расположены слова соболезнований родным и близким погибшего. Сперва многие предположили, что так бренд борется с перекупщиками, которые потом продадут товары в разы дороже их реальной цены. Оказалось, что это не так все вещи линейки Kobe раскупили за два дня с момента его гибели.

Коби Крайант разбился в авиакатастрофе, когда летел на тренировку своей 13-летней дочери — она была на борту вместе с ним. Кроме них на борту находились еще семь пассажиров — никто из них не выжил. Причины крушения пока не установлены, но известно, что в тот день в районе катастрофы лежал густой туман.