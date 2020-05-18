Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за $560 тысяч

Принадлежавшие американскому баскетболисту Майклу Джордану кроссовки продали с молотка. Торги состоялись в Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s. Лот рассчитывали продать за 100-150 тысяч долларов.

Старт торгов дали 8 мая, сообщили на сайте аукционного дома. Завершились они спустя несколько дней, 17 мая.

За кроссовки заплатили в итоге рекордные 560 тысяч долларов.

Коллекционер приобрел модель Air Jordan 1 от фирмы Nike в красно-бело-черном цвете. Эту обувь создали в 1985 году специально для Джордана, который в то время выступал за «Чикаго Буллз».

Пара была ногах баскетболиста во время его дебютного сезона в НБА 1984-85. На кроссовках красуется автограф спортсмена.

Их последним владельцем, по информации Bloomberg, был коллекционер Джордан Геллер, основавший музей кроссовок Shoezeum.

Модель Air Jordan 1 оказалась настолько популярной, что Nike до сих пор выпускает новые кроссовки с надписью каждый сезон. Традиция не прекратилась даже после выхода Майкла Джордана на пенсию. Сейчас бренд работает над Air Jordan 34.

Сам Джордан стал шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратным олимпийским чемпионом.