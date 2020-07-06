Кронгауз прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины о русском языке

По словам лингвиста, язык страны выбирают сами жители, и на Украине русский является основным, так как именно на нем говорит большинство граждан страны.

Кронгауз подчеркнул, что вопросом языка занимается Верховная рада, а не СНБО Украины.

«Это просто высказывание еще одного человека по этому поводу — он не возглавляет решающий орган. Такие высказывания периодически кто-то делает, но к реальности это не имеет никакого отношения. Это не обсуждается сегодня, насколько мне известно, просто кто-то решил высказаться, нужно понимать почему и зачем», — пояснил профессор.