Кронгауз прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины о русском языке
Максим Кронгауз, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ, в беседе с ИА Nation News прокомментировал заявление Алексея Данилова, секретаря СНБО Украины. Ранее он заявил, что русский язык в его стране не может быть государственным.
По словам лингвиста, язык страны выбирают сами жители, и на Украине русский является основным, так как именно на нем говорит большинство граждан страны.
Кронгауз подчеркнул, что вопросом языка занимается Верховная рада, а не СНБО Украины.
«Это просто высказывание еще одного человека по этому поводу — он не возглавляет решающий орган. Такие высказывания периодически кто-то делает, но к реальности это не имеет никакого отношения. Это не обсуждается сегодня, насколько мне известно, просто кто-то решил высказаться, нужно понимать почему и зачем», — пояснил профессор.