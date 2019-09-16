Крокодил советского космонавта откусил руку гражданину Швеции

Советский космонавт Владимир Шаталов передал собственного крокодила в аквариум Стокгольма. Один из посетителей оказался жертвой хищника, когда тот зажал в пасти руку мужчины. В итоге медикам пришлось ампутировать конечность.

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Как пишет Expressen, инцидент произошел во время мероприятия, которое проходило в аквариуме «Скансен». Ларс Лидегрен во время своего выступления решил встать на лестницу рядом с вольером, из-за невысокого роста. Он облокотился на стекло аквариума, чтобы развернуться, но в этот момент его руку схватил крокодил.

«Это было похоже на выстрел из пушки. Я почувствовал ужасную боль, и крокодил повис на руке», — поделился швед.

Мужчину удалось освободить из пасти хищника только спустя некоторое время. Лидегрена доставили в местную больницу, но врачам не удалось спасти покалеченную руку. Теперь он живет без левой руки.

По информации Associated Press, во время случившегося в вольере было два кубинских крокодила. Они попали в шведский аквариум из Москвы, где жили в квартире космонавта Владимира Шаталова. В 1977 году он получил редких хищников в качестве подарка от Фиделя Кастро.

«Он отвез их в Москву и держал у себя в квартире, пока жена не сказала: „Хватит!“», — рассказал директор «Скансен» Юнас Вальстрем.