Крокодил напал на мужчину при 20 свидетелях

Крокодил на глазах у 20 очевидцев напал на мужчину на реке Дэйли в северной части Австралии. Животное укусило молодого человека за ногу.

Инцидент произошел во вторник, 2 марта. В этот момент двадцатилетний молодой человек находился в воде по пояс. Нападение произошло на глазах у двух десятков людей, о чем рассказало издание Daily Mail.

Очевидец случившегося Кен Бауманн сообщил, что парень мог бы получить травмы посерьезнее, если бы крокодил оказался более крупным. Свидетель рассказал, что животное не задело основные артерии, поэтому юноше удалось выжить.

«В противном случае он был бы мертв в течение десяти минут», — добавил Бауманн. Он также заметил, что пострадавшему от зубов хищника следует пройти курс уколов, чтобы избежать заражения крови.

Специалисты из Университета Квинсленда открыли новый вид доисторического крокодила с устрашающими размерами. Уточняется, что длина черепа животного составляет 65 сантиметров. Тело, предположительно, достигало пяти метров в длину.