Крокодил-людоед замечен в Испании. Видео

На северо-западе Испании был замечен двухметровый нильский крокодил. Полиция уже задействовала в поисках животного дроны, а местным жителям запретили приближаться к берегу реки, ведь именно нильский крокодил печально известен как крокодил-людоед.

Крокодила видели в водах реки Писуэрга несколько раз, пишет The Guardian. Первые сообщения о животном были получены в прошедшие выходные. Жителям города Симанкас и Тордесильяс в районе Кастилии и Леона и его окрестностях запретили подходить к берегам реки, пока продолжаются поиски.

Как рассказал изданию полицейский Франсиско Санчес, который сам видел крокодила, размер животного от 1,5 до двух метров.

По словам Санчеса, офицеры из отдела дикой природы оцепили территорию и продолжают поиски. Предполагается, что крокодила держали в качестве экзотического домашнего питомца, но решили избавиться от него, когда он стал слишком большим.

Представители Службы защиты животных гражданской гвардии Испании прочесывают участок реки между городами Симанкас и Тордесильяс. В ходе операции также используют дроны. Если потребуется, к поискам привлекут профессиональных водолазов. Приблизительное место поиска — это зона слияния рек Дуэро и Писуэрга.

Нильские крокодилы очень опасны для человека: по одним данным, каждый год они поедают сотни людей, по другим — число жертв может исчисляться тысячами.