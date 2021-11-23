Экономист высказался об энергетическом кризисе в Молдавии

Экономист Василий Колташов обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что молдавская сторона пока не нашла способа, как погасить долг за голубое топливо перед «Газпромом».

Колташов напомнил, что Молдавия, заключая контракт по спотовым ценам, рассчитывала, что цена будет ниже 200 долларов, и после обвала рынка в марте прошлого года газ не будет обходиться так дорого.

«Тем более, что по этой хитроумной схеме удалось перезаключить соглашение, получая топливо по спотовым ценам. Подписанный документ стал катастрофой для Молдавии», — заметил специалист.

Он усомнился, что молдавские власти будут изыскивать средства. По его мнению, даже если их удастся найти, долги накопятся снова.

«Кишинев просто перестанет получать российский газ до ликвидации задолженности. То есть, вполне вероятен сценарий, когда Молдавия скажет, что у нее нет денег, обратится за помощью к ЕС, США, благотворительным организациям. Но едва ли получит серьезные деньги», — добавил собеседник информагентства.