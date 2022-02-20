Столтенберг призвал мирно разрешить кризис вокруг Украины

Разрешение кризиса вокруг Украины должно произойти дипломатическими путем. С таким заявлением выступил глава НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что альянс поддерживает все попытки стран-участниц не допустить военных действий.

Столтенберг подчеркнул, что готов провести новое заседание Совета Россия — НАТО, если это позволит предотвратить боестолкновения.

«Прежде всего важно не допустить новую вооруженную атаку против Украины. По этой причине мы поддерживаем все усилия, предпринимаемые союзниками НАТО по поиску политического решения», — привело слова Столтенберга РИА «Новости».

Глава Североатлантического альянса пояснил, что в случае «вторжения» России на Украину странам НАТО придется принимать решения по большому количеству беженцев. Также он отметил, что Россия, несмотря на свои заявления, продолжает наращивать войска на приграничной территории.

На этой неделе о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места дислокации президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Россия не дает никаких поводов для наступления на Украину. Он отметил, что нагнетанием ситуации занимаются страны Запада, заинтересованные в прикрытии Киева от невыполнения Минских соглашений и наращивании военного присутствия около российских границ.