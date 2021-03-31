Кризисная ситуация, произошедшая в Суэцком канале на прошлой неделе, не отразилась на российском внутреннем рынке сельского хозяйства. Есть поставки, которые пошли другими маршрутами, но это не играет существенной роли.

«Мы не зависим как финны, например, от поставок кофе по данному направлению. Да, есть поставки, которые пошли из Азии не напрямую, а вокруг Африки», — рассказал kp.ru бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод.

Однако, по словам эксперта, это не отразилось существенно. При этом он отметил возможное влияние на мировые логистические цепочки, что в конечном счете повлияет на сроки и стоимость поставок.