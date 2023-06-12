Мир 12 июня 2023, 20:39 Кризис в Британии вынудил военных обращаться в пищевые банки Sky News: британские военные на авиабазе Конингсби вынуждены обращаться в пищевые банки РИА «Новости»

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Британские военнослужащие на крупной авиабазе Конингсби из-за кризиса и высокой инфляции вынуждены обращаться в продовольственные банки. О ситуации в королевских ВВС рассказал телеканал Sky News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве и внутренние документы Военно-воздушных сил Великобритании.

«Некоторые военнослужащие и их семьи были вынуждены воспользоваться пищевыми банками на фоне высокой инфляции и роста расходов, которые ввергают военных в кризис», — сообщил источник.

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На авиабазе был организован пункт сбора продуктов, которые предназначались для помощи гражданским лицам. Однако сейчас им вынуждены пользоваться летчики королевства. По данным телеканала, число обращений за помощью увеличилось более чем в два раза.

Телеканал заявил, что военнослужащим приходится выбирать между «едой и топливом», летчики королевских ВВС не всегда могут вернуться домой с авиабазы. Некоторые даже не могут себе позволить льготное питание в военной столовой.

Пи этом правительство Великобритании выделяет дополнительные 20 миллионов долларов для оказания помощи Украине. Деньги предназначены пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС.