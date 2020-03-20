По его словам, многим гражданам страны, проживающим за границей, придется вернуться на родину. Это нанесет дополнительный урон экономике.

«Не секрет, что уже несколько лет Украину очень сильно выручали переводы от своих граждан, работающих за рубежом. По большому счету, это поддерживало и курс доллара, и покупательную способность населения», — объяснил эксперт.

Также он добавил, что «руководство Украины может выпить по этому поводу шампанского: они ни в чем не виноваты, это все всемирный кризис, вирус, скачки цен на нефть и зависимость от Украины от внешних рынков, которую не они придумали».