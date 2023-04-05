Мир 05 апреля 2023, 12:06 «Кризис либерализма». Захарова — об аресте экс-президента США Трампа Захарова: арест экс-лидера США Трампа сигнализирует о кризисе либерализма Flickr

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Предъявление обвинений бывшему американскому президенту Дональду Трампу свидетельствует о кризисе либеральной идеологии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik.

Она пояснила, что подразумевает под кризисом либерализма:

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«Это когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражения человеческих порывов, страстей, и это возведено в культ, <…> заканчивает пожиранием и отрицанием самой себя».

Захарова добавила, что при демократии перемены происходят правовым, а не революционным и «длительным эволюционным» способом: к власти приходят силы, которые хотят и могут изменить закон. В итоге получается, что не закон доминирует, а ему диктуют норму, хотя «должно быть наоборот». В итоге образуется глобальное противоречие и начинается «дергание в сторону кнопки „все запретить“», резюмировала представитель российского МИД.