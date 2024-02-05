Мир 05 февраля 2024, 03:33 Критикующего власть волонтера жестоко избили молотками на Украине «РВ»: борющегося с коррупцией волонтера жестоко избили молотками на Украине Unsplash

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Двое неизвестных набросились среди дня на волонтера Александра Олейника на Украине. Пострадавшему помогли вырваться прохожие, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По словам украинца, его избивали молотками и кастетами. Он заявил, что нападавшие хотели его убить. Мужчине порвали губу и разбили лицо. Также Олейник отметил, что на него нападают уже не первый раз из-за того, что он «борется с коррупцией и критикует украинскую власть».

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«Закон бумеранга вам еще вернется», — предупредил обидчиков волонтер.

Ранее украинец избил сотрудника военкомата, который пытался его задержать в рамках принудительной мобилизации в Житомире. Четыре мужчины в военной форме повалили молодого человека на землю. Но он смог вырваться и даже дать сдачи одному из них.

Похожая ситуация произошла и в Сумской области. Водитель автомобиля Opel Vivaro накинулся с кулаками на военного, который остановил его машину для вручения повестки.