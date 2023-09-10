Мир 10 сентября 2023, 05:34 Критикующая помощь Украине депутат Германии создаст свою партию Bild: критикующая помощь Киеву и санкции против РФ депутат ФРГ создаст партию Freepik

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Депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт намерена создать собственную партию в стране. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники.

Вагенкнехт не согласна с политикой правительства ФРГ по отношению к украинскому конфликту и призывает к отмене санкционных ограничений против России. В конце августа стало известно, что женщина заняла третью строчку в рейтинге наиболее популярных политиков в Германии.

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«Теперь стало ясно, что партия Вагенкнехт будет», — сказано в газете.

Сама Вагенкнехт заявила, что примет окончательное решение к концу 2023 года. Ее партия выступит против поставок оружия на Украину и увеличения военного бюджета. Политик выразила уверенность, что с Россией нужно наладить отношения любой ценой. По ее словам, экономическое противостояние против Москвы негативно отразится на немецкой экономике.

Ранее заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Смирнов заявил, что союзники Украины не поддержали идею трибунала против России. По его словам, партнеры опасаются, что подобные меры примут в отношении их самих.