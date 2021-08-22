Критиковавший вакцинацию радиоведущий умер от коронавируса в США

Радиоведущий Фил Валентайн из Теннесси (США), критиковавший вакцинацию и требования носить медицинские маски, умер от COVID-19. Последние несколько недель мужчина боролся с заболеванием.

Об этом рассказала газета The Guardian со ссылкой на сообщение радиостанции SuperTalk 99.7 WTN, на которой работал Валентайн.

«Мы с сожалением сообщаем, что скончался наш ведущий и друг Фил Валентайн», — говорится в Twitter-аккаунте СМИ.

Журналист сообщил о том, что заболел ковидом в июле в Facebook. Среди присутствующих у него симптомов он описал кашель, заложенность носа, а также усталость. Уже тогда Валентайн начал рекомендовать слушателям пройти вакцинацию, однако отмечал, что есть ряд «очень эффективных альтернатив» иммунизации.

Американский католический кардинал, который выступал против вакцинации от COVID-19 и распространял дезинформацию о вирусе, попал в больницу и оказался на аппарате ИВЛ после положительного теста на ковид.

Масштабная прививочная кампания в России началась в январе 2021 года. Летом на фоне резкого роста случаев коронавируса ряд регионов ввел обязательную вакцинацию части населения. Это правило, в частности, распространилось на сотрудников, работающих в сферах медицины, общепита, услуг, транспорта.

На сегодняшний день в России уже зарегистрировано четыре отечественных препарата от коронавируса: это «Спутник V» и «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Скоро в стране появится пятая вакцина от коронавируса.