Мир 03 декабря 2023, 14:04 Критиковавшего Зеленского депутата Рады перевели в одиночную камеру с видеонаблюдением «Страна.ua»: депутата Рады Дубинского отправили в одиночную камеру

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Арестованного депутата Верховной рады Александра Дубинского решили поместить в одиночную камеру с установленной в ней видеокамерой. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Политика, который ранее критиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, перевели в другую камеру после сообщений об избиении. Полиция эту информацию не подтвердила. По словам адвокатов, правоохранители не проводили судебно-медицинское исследование, потому что Дубинского не разрешили вывезти из СИЗО.

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«Если на Украине в условиях диктатуры не находят подтверждение пыткам народного депутата в СИЗО — найдут не на Украине», — указали адвокаты парламентария.

Ранее Дубинский заявил, что неизвестные избили его в киевском СИЗО. Медики обнаружили у депутата гематомы и перелом ребра, указали адвокаты арестованного политика.