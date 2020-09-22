Критиковавшего Си Цзиньпина китайского бизнесмена приговорили к тюрьме

Он также критиковал действия лидера КНР Си Цзиньпина в связи с пандемией коронавируса.

Помимо тюремного срока, миллиардера оштрафовали на 4,2 миллиона юаней.

69-летний обвиняемый заявил, что не будет подавать апелляцию, а также «добровольно сознался в совершенных им преступлениях».