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    22 сентября 2020, 14:48

    Критиковавшего Си Цзиньпина китайского бизнесмена приговорили к тюрьме

    Анастасия Кременчугская

    Жэнь Чжицян, известный китайский бизнесмен, бывший глава компании-застройщика Huayuan Real Estate Grouр, приговорен к тюремному заключению на 18 лет по обвинению в коррупции. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Он также критиковал действия лидера КНР Си Цзиньпина в связи с пандемией коронавируса.

    Помимо тюремного срока, миллиардера оштрафовали на 4,2 миллиона юаней.

    69-летний обвиняемый заявил, что не будет подавать апелляцию, а также «добровольно сознался в совершенных им преступлениях».

    Новости SMI.FM