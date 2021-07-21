Критиковавшего Россию украинского борца оставили без жилья

Украинский борец Богдан Грицай, который критиковал Россию, лишился жилья. Также его отправили в армию. Об этом сам спортсмен рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где он тренировался и работал в течение 12 лет, ликвидировали. После этого его уволили и он получил повестку из военкомата.

«Сначала меня выселили из общежития, а потом вдобавок незаконно уволили. Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило. Но борьба продолжается!» — заявил Грицай.

Теперь он служит в украинский армии, чему молодой человек рад.

«Слава Украине», — написал он в конце поста.

Грицай в мае 2020 года бросил вызов своему соотечественнику — боксеру Александру Усику. Грицай тем самым хотел продемонстрировать патриотизм украинских спортсменов. Молодой человек тогда говорил, что за пророссийскую позицию «можно получить по морде». Об этом сообщал Sports.ru.

Богдан Грицай — борец вольного стиля, мастер спорта Украины международного класса.