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    23 декабря 2020, 19:10

    Невежество или деньги. Аргентинский социолог объяснил причины критики «Спутника V»

    Дарья Бунякова

    Некоторые страны ставят под сомнение эффективность российской вакцины от коронавируса. При этом за этой критикой могут скрываться интерес и давление со стороны крупных фармацевтических компаний. Об этом заявил аргентинский социолог Педро Бригер.
    Невежество или деньги. Аргентинский социолог объяснил причины критики «Спутника V»

    «Не исключено, что за критикой российской вакцины стоят интересы и давление со стороны крупных лабораторий и фармацевтических компаний с целью устранения сильного конкурента. И много невежества», — написал Бригер в своей статье для испанского Rebelion.

    Он отметил, что российскую вакцину от коронавируса покупают несколько латиноамериканских стран. При этом многие СМИ ставят под сомнение ее эффективность, будто бы она была произведена в какой-то маленькой стране.

    «Очевидно, что вакцина „Спутник V“ Института Гамалеи не была разработана в Швейцарии, Франции или Америке, как будто это единственные надежные вакцины. <…> Но стоит отметить анахронизм противопоставления вакцины, сделанной в России или Китае, моральному и научному авторитету того, что многие журналисты называют „цивилизованным миром“», — отметил социолог.

    Бригер подчеркнул, что СССР обладал высоким уровнем технологического и ядерного развития. До распада в Союзе концентрировалась как минимум четверть мирового научного сообщества. Теперь большая часть этих специалистов работает в России.