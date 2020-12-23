Невежество или деньги. Аргентинский социолог объяснил причины критики «Спутника V»

Некоторые страны ставят под сомнение эффективность российской вакцины от коронавируса. При этом за этой критикой могут скрываться интерес и давление со стороны крупных фармацевтических компаний. Об этом заявил аргентинский социолог Педро Бригер.

«Не исключено, что за критикой российской вакцины стоят интересы и давление со стороны крупных лабораторий и фармацевтических компаний с целью устранения сильного конкурента. И много невежества», — написал Бригер в своей статье для испанского Rebelion.

Он отметил, что российскую вакцину от коронавируса покупают несколько латиноамериканских стран. При этом многие СМИ ставят под сомнение ее эффективность, будто бы она была произведена в какой-то маленькой стране.

«Очевидно, что вакцина „Спутник V“ Института Гамалеи не была разработана в Швейцарии, Франции или Америке, как будто это единственные надежные вакцины. <…> Но стоит отметить анахронизм противопоставления вакцины, сделанной в России или Китае, моральному и научному авторитету того, что многие журналисты называют „цивилизованным миром“», — отметил социолог.

Бригер подчеркнул, что СССР обладал высоким уровнем технологического и ядерного развития. До распада в Союзе концентрировалась как минимум четверть мирового научного сообщества. Теперь большая часть этих специалистов работает в России.