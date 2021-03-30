СМИ: Шэрон Осборн получила до 10 миллионов долларов за уход с ток-шоу после критики Меган Маркл

Британская телеведущая Шэрон Осборн, которую отстранили от эфира из-за обвинений в расизме, получила за уход из шоу The Talk от пяти до 10 миллионов долларов. Жена Оззи Осборна якобы сама решила покинуть программу после скандала вокруг интервью принца Гарри и Меган Маркл.

Восьмизначную сумму миссис Осборн выплатил телеканал CBS, сообщила Page Six со ссылкой на источник.

«Шэрон уходит с минимальной выплатой от пяти до 10 миллионов долларов и заявила, что это было ее решение [покинуть шоу]», — подчеркнул собеседник издания.

В документах об увольнении, по версии другого источника, указано, что телеведущая получила не только крупную сумму, но и возможность «свободно высказываться» о ситуации. Осборн даст комментарии, «когда будет готова».

«Она все еще хочет рассказать свою версию. Шэрон была на этом шоу 11 лет и знает все его секреты», — заявил знакомый с ситуацией собеседник газеты.

Осборн отстранили после слов поддержки, которую она оказала своему другу и телеведущему Пирсу Моргану. Он подверг критике интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, после чего лишился работы.