Критика в адрес Фриды Кало аукнулась новому послу США в Мексике

Дипломат выразил восхищение свободой духа, которой отличалась Фрида Кало. Он признал, что художница по праву стала иконой Мексики. Однако Ландау задался вопросом, как она могла поддерживать коммунистическую идеологию, которая, по его мнению, не оставила светлых пятен в истории.

«Неужели она не знала об ужасных преступлениях, которые совершались во имя этой идеологии?» — написал посол.

Часть пользователей Сети напомнила ему, что Штаты сами неоднократно вмешивались в дела других стран, дабы свергнуть социалистический строй. Не осталась в стороне и коммунистическая партия Мексики.

«Товарищ Фрида поддерживала гуманизм, демократию и свободу мексиканского народа», — перечислили они и посоветовали Ландау не демонстрировать своего невежества подобно лидеру США Дональду Трампу.