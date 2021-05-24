Критик оценил украинскую идею о правилах оценки выступлений на Евровидении

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев оценил идею члена профессионального жюри Евровидения от Украины Игоря Кондратюка по изменению правил оценки российских и украинских артистов, написал сайт RT.

Согласно инициативе, Украине и России нужно запретить оценивать выступления друг друга на песенном конкурсе.

«Мы все, конечно, надеемся на то, что музыка может быть вне политики и должна быть вне политики. Но, к великому сожалению, очень сложно сейчас существовать в каком-то безвоздушном пространстве. Так или иначе вся эта новостная повестка на музыку очень давит — и на артистов, и на критиков, и на тех, кто продвигает музыку в том числе», — подчеркнул Легостаев.

Как он считает, в вопросах выставления оценок участникам Евровидения должен разбираться оргкомитет конкурса. Критик отметил, что до сих пор ситуаций, когда какую-либо страну лишали права оценивать конкурентов, не происходило. По его мнению, участники конкурса должны принимать правила игры, которые едины для всех.