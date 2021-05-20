Критик объяснил, возможна ли отмена финала Евровидения

Артист из Исландии, выступающий на Евровидении, заболел коронавирусом. Его группу отправили на карантин. Медийный ведущий и критик Евгений Бабичев рассказал, возможна ли отмена финала конкурса, написал «ФедералПресс».

«Ни полуфинал, ни финал не перенесут и не отменят. С другими участниками они практически не общались. В интервью артисты сами говорят, что строго соблюдают меры по социальному дистанцированию», — заявил Бабичев.

По словам специалиста, в гостиницах участники здороваются на расстоянии. На конкурсе будет использоваться запись отправленной на изоляцию группы вместо живого выступления. За музыкантов можно будет голосовать, они остаются в конкурсе, однако итоги узнают только в номере отеля.