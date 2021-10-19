Начальник штаба обороны Великобритании назвал Россию «критической угрозой»

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что Россия является «критической угрозой» для королевства. Он отметил, что в стране разрабатывают новые подводные лодки — это вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы.

Об этом он заявил во время своего выступления в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне. Слова Картера процитировал ТАСС. Он подчеркнул, что все жили в условиях биполярного мира, когда он только пришел на службу. Однако потом наступила эпоха однополярного мира, и основное внимание уделили борьбе с терроризмом.

«Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», — отметил он.

Картер подчеркнул, что противники Великобритании на фоне стремительного развития политических и военных технологий стали не только разрабатывать новые виды вооружения, но и активнее использовать прокси-формирования и дезинформацию для достижения результатов.

Отдельное внимание он уделил тому факту, что Россия разрабатывает новые подводные лодки. По словам начальника штаба обороны, это вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы.

«Северная Атлантика — это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание», — заключил Картер.