Начальник штаба обороны Великобритании назвал Россию «критической угрозой»
Начальник штаба обороны Великобритании Картер назвал Россию критической угрозой для королевства
Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что Россия является «критической угрозой» для королевства. Он отметил, что в стране разрабатывают новые подводные лодки — это вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы.
Об этом он заявил во время своего выступления в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне. Слова Картера процитировал ТАСС. Он подчеркнул, что все жили в условиях биполярного мира, когда он только пришел на службу. Однако потом наступила эпоха однополярного мира, и основное внимание уделили борьбе с терроризмом.
«Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», — отметил он.
Картер подчеркнул, что противники Великобритании на фоне стремительного развития политических и военных технологий стали не только разрабатывать новые виды вооружения, но и активнее использовать прокси-формирования и дезинформацию для достижения результатов.
Отдельное внимание он уделил тому факту, что Россия разрабатывает новые подводные лодки. По словам начальника штаба обороны, это вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы.
«Северная Атлантика — это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание», — заключил Картер.