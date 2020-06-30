Криштиану Роналду показал кудри и рассмешил фанатов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассмешил фанатов своей новой прической. Он распустил кудри, чтобы быть похожим на Хуана Куадрадо.

Знаменитый португалец опубликовал в Instagram фотографию с полузащитником Хуаном Куадрадо, на которой у обоих футболистов кудрявые волосы. Судя по подписи, он специально распустил волосы, чтобы сделать свою прическу похожей на кудри своего одноклубника.

«Что думаете о моей попытке выглядеть как мой братишка?» — написал Криштиану Роналду.

Большинство фанатов поддержали шутливый тон Роналдо и ограничились смеющимися смайликами. Кто-то написал, что футболист выглядит круто и прекрасно.

Аналогичный пост Роналдо опубликовал в Twitter, и пользователи сразу же предложили другие варианты преображения футболиста.

Роналду предложили, например, побриться.

Одна из девушек-фанаток заметила, что теперь Роналду похож не только на «братишку», но и на нее.