Мир 14 августа 2023, 14:54 Кришьянис Кариньш из-за разногласий в кабмине решил уйти с поста премьер-министра Латвии Премьер-министр Латвии Кариньш объявил, что 17 августа подаст в отставку РИА «Новости»

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что оставит свой пост, и поручил партии «Новое единство» выдвинуть замену. Его процитировал RT.

«Подам президенту [Латвии Эдгарсу Ринкевичсу] заявление об отставке в четверг [17 августа]», — заявил действующий глава правительства.

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По закону после отставки председателя сменится правительство Латвии. Министры продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока парламент не выразит доверие или не объявит другое решение относительно его будущего.

Политик провел пресс-конференцию и заверил, что не станет претендовать на этот пост снова, сообщил сайт rus.lsm.lv. Кариньш предоставил партии «Новое единство» из правящей коалиции право выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. Он заявил, что Латвии требуется сильный и динамичный кабмин, но политический альянс «Объединенный список» и Национальное объединение затормозили его работу, поэтому премьер решил уйти в отставку и запустить процесс обновления правительства.

В июле Латвия возобновила ограниченный прием заявок от россиян на получение визы, а затем решила на полгода усилить погранконтроль с Белоруссией.