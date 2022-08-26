Криптовалюты запретили в Афганистане

В Афганистане запретили использование майнинга и криптовалют. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника афганской полиции.

Власти страны запретили использовать виртуальные деньги, так как местные жители все чаще стали хранить в них сбережения. Кроме того, многие афганцы начали переводить средства в другие страны.

Полиция активно следит за исполнением постановления. Центробанк страны призвал «не дать обменщикам и бизнесменам торговать мошенническими цифровыми валютами», передало ИА НСН.