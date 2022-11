Мир 11 ноября 2022, 21:11 Криптобиржа FTX обанкротилась в США Криптобиржа FTX подала на банкротство в США Unsplash

Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве в США, а ее гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. Об этом компания сообщила в Twitter.

«FTX Trading Ltd. объявила, что West Realm Shires Services Inc., Alameda Research Ltd. и примерно 130 дочерних компаний (вместе FTX Group) приступили к добровольной процедуре в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в округе Делавэр», — заявила пресс-служба компании.

Процедура банкротства позволит криптобирже защититься от кредиторов во время проведения реорганизации бизнеса и реструктуризации долгов.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж столкнулась с серьезными проблемами в начале ноября 2022 года. Расследование CoinDesk установило, что большая часть активов компании Alameda составляют токены FTT. Это означало, что FTX обеспечивается монетой, выпущенной ее же дочерней компанией. Гендиректор криптобиржи заявлял, что для спасения бизнеса ему необходимо около восьми миллиардов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) организовала проведение расследования в отношении Сэма Банкмана-Фрид.