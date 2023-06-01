Мир 01 июня 2023, 08:56 «Кринж». Пользователи Twitter высмеяли ролик ВСУ в стиле «Безумного Макса» Пользователи Twitter раскритиковали попытку Украины выпросить оружие нелепым роликом Официальный сайт президента Украины

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Министерство обороны Украины разместило на своей странице в Twitter странный ролик в стиле фильма «Безумный Макс» с призывом к Австралии предоставить ВСУ больше оружия и присоединиться к танковой коалиции. Видео высмеяли пользователи платформы.

Читателям не понравился стиль видео. Они сошлись во мнении, что ролик тупой и нелепый.

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«Кринж», — написал один из пользователей.

Пользователи Сети также поставили под сомнение необходимость поставок военной техники Украине, поскольку она нужна самой Австралии.

«Австралия не должна поддерживать укронацистский режим!», — написал другой.

Жители Австралии протестуют против военной помощи Украине. Несколько митингов состоялись весной этого года. Одна из акций прошла у российского генконсульства. Протестующие держали в руках российские флаги и лозунги, призывающие прекратить конфликт с Россией. Другая состоялась в Сиднее. Она собрала порядка трех тысяч человек.