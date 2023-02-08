Мир 08 февраля 2023, 07:48 «Кричит в микрофон, призывая к единению». Трамп посоветовал Байдену «остыть» Экс-лидер США Трамп едко оценил выступление действующего президента Байдена в Конгрессе flickr

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден, вступая с ежегодным посланием к Конгрессу 7 февраля, слишком разгорячился. Таким мнением поделился бывший американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заметил, что Байден выглядел «очень злым».

Реклама

«Кричит в микрофон как раз в тот момент, когда пытается призвать к единению. Может быть, кому-то стоит подняться на трибуну, хлопнуть его по плечу и сказать: „Остынь“», — иронично написал экс-президент Соединенных Штатов.

Реклама

Большая часть послания Байдена «О положении страны» была посвящена проблеме государственного долга США. Американский лидер подчеркнул, что как демократы, так и республиканцы выступают против того, чтобы ограничить действие федеральных программ медицинского страхования, но возложил ответственность за появление этой идеи на республиканцев. Представители партии запротестовали, и Байден повысил голос, отвечая им.

Также он затронул темы спецоперации (по мнению Джо Байдена, она стала для его страны «испытанием века») и возможного ответа США на действия Китая.