20 июля 2023, 22:30
«Кричит от боли». Россиянка оказалась в турецкой реанимации с неизвестным диагнозом
Shot: отдых в Турции закончился для россиянки реанимацией с неизвестным диагнозом
Туристка из России обратилась за помощью к медикам в Турции из-за резкой боли в животе. Врачи не смогли определить заболевание, сейчас женщина находится в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Женщина кричит от резкой боли в животе, но врачи не могут понять, в чем дело. Медики уверены, что пациентка не переживет полет в Россию на обычном самолете, нужен санитарный борт», — сказано в сообщении.
Реклама
Туристка прилетела из Владивостока на отдых в Анталью с мужем, двумя детьми и племянницей. Ее состояние ухудшилось на второй день пребывания в Турции.
Супруг россиянки намерен добиться ее транспортировки в московскую больницу имени Пирогова, но турецкие медики пока не дали на это разрешения. По словам мужчины, раньше у жены никогда не было серьезных проблем со здоровьем.
Ранее гражданин Индии попал в больницу в Тамбовской области с признаками холеры. Мужчина приехал на заработки из Дели.
Турция
Врачи
Россия
Реклама
Реклама