Мир 20 июля 2023, 22:30 «Кричит от боли». Россиянка оказалась в турецкой реанимации с неизвестным диагнозом Shot: отдых в Турции закончился для россиянки реанимацией с неизвестным диагнозом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Туристка из России обратилась за помощью к медикам в Турции из-за резкой боли в животе. Врачи не смогли определить заболевание, сейчас женщина находится в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Женщина кричит от резкой боли в животе, но врачи не могут понять, в чем дело. Медики уверены, что пациентка не переживет полет в Россию на обычном самолете, нужен санитарный борт», — сказано в сообщении.

Реклама

Туристка прилетела из Владивостока на отдых в Анталью с мужем, двумя детьми и племянницей. Ее состояние ухудшилось на второй день пребывания в Турции.

Супруг россиянки намерен добиться ее транспортировки в московскую больницу имени Пирогова, но турецкие медики пока не дали на это разрешения. По словам мужчины, раньше у жены никогда не было серьезных проблем со здоровьем.

Ранее гражданин Индии попал в больницу в Тамбовской области с признаками холеры. Мужчина приехал на заработки из Дели.