США показали видео штурма крепости аль-Багдади

Пентагон опубликовали видео начала штурма дома лидера террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади. Ролик был снят беспилотником и размещен в Twitter Центрального командования вооруженных сил США.

На короткой видеозаписи показано здание, в котором, как утверждают США, находился глава террористической организации. На видео можно увидеть, как здание с двух сторон обступают военные.

«Здесь мы видим объект, … где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», — заявил журналистам на брифинге командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Брифинг длился чуть больше часа, его трансляцию вел канал Washington Post в YouTube.

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Как отметил генерал, на кадрах также показано, как «боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха».

Анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения аль-Багдади, добавил Маккензи.

Кроме того, представитель Пентагона уточнил, что аль-Багдади подорвал себя и двоих детей, возраст которых был до 12 лет. Ранее президент США Дональд Трамп говорил о трех детях, которых глава ИГ* подорвал вместе с собой.

Также Маккензи подтвердил, что тело аль-Багдади захоронено в море.

В воскресенье, 27 октября, американский президент Дональд Трамп заявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. По его словам, в ходе операции военных США террорист взорвал пояс смертника.

* — «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.